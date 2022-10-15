В выходные в Челябинской области дожди, местами с мокрым снегом

В предстоящие выходные, 15 и 16 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в субботу в большинстве районов пройдут небольшие дожди, в воскресенье – дожди с мокрым снегом. В ночь на воскресенье и понедельник прогнозируют заморозки в отдельных районах.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – от ноля до плюс пяти градусов. В ночь на воскресенье в областном центре – плюс 1-3 градуса, на остальной территории – от минус двух до плюс трех градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу – плюс 9-14 градусов, в горах – до плюс шести градусов, в воскресенье - плюс 6-11 градусов.

Ветер юго-западных с переходом на западный и северо-западный 3-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в субботу оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба, в воскресенье продолжит расти и достигнет 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

По народному календарю 15 октября - Куприян и Устинья.

Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Если не прочитать соответствующую молитву, на человека могли напасть бесы. Причем, как правило, мужчины молились Куприяну (Киприану), а женщине — Устинье (Иустине).

Именины в этот день: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.

По народному календарю 16 октября – Денис Позимний.

На Дениса (Дионисия) нужно было опасаться не только лихорадок, но и сглаза. «Денис - лихого глаза берегись», - говорили люди. Против сглаза, порчи и любого другого наговора наши предки использовали лук, чеснок, редьку и соль. Говорили, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу. На Дениса было принято произносить заговоры от сглаза, также старались избегать людей «с дурным глазом» (такую способность приписывали обычно кареглазым и черноглазым).

Именины в этот день: Денис, Иван, Павел, Петр.