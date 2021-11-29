Во вторник в Челябинской области сыро и ветрено

Во вторник, 30 ноября, в Челябинской области ожидается пасмурная и ветреная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области – минус 3-8 градусов, в низинах – до минус 13 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается от плюс одного до минус одного градуса, по области – от плюс двух до минус трех градусов.

Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 54 минуты, заход – в 16 часов 31 минуту. Долгота светового дня 7 часов 37 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Григорий Зимоуказатель.

Наши предки по обыкновению на Григория «закатывали зиму» - кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней - следующий год. Люди так и говорили: «Катись колесом от последнего осеннего месяца - к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь». На приближающиеся холода указывала и низкая температура в этот день. Подмечали: «Каков Григорий - такова и зима». Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.

Именины в этот день: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.