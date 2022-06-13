Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

Во вторник, 14 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди.

В восточных районах сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса. По области – плюс 17-22 градуса, на юге региона воздух прогреется до плюс 26 градусов.

Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 4 часа 14 минут, заход - в 21 час 35 минут. Долгота светового дня – 17 часов 21 минута. Полнолуние.

По народному календарю 14 июня – Устин - Брусничные губы.

На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдают, как восходит солнце. Если небо при этом чистое, а лучи беспрепятственно освещают поля, то рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина - рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым - это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли. А вот огород в этот день городить не следовало - это могло привести к пожару

Именины в этот день: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита.