Алексей Текслер обратится с очередным Посланием к Законодательному собранию

В четверг, 25 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с очередным обращением к Законодательному собранию региона. В этом году, как и в предыдущие два года, отчет главы региона о результатах деятельности Правительства Челябинской области прозвучит не в стенах регионального парламента. И вновь, уже по традиции, будет избрана новая площадка для обращения.

На заслушивание отчета губернатора соберутся депутаты областного парламента и Госдумы, члены Совета Федерации от Челябинской области, руководители органов исполнительной власти, избирательной комиссии области, судебных и правоохранительных структур, органов местного самоуправления, предприятий региона, представители общественных организаций и религиозных объединений. Все желающие смогут в онлайн режиме наблюдать за обращение губернатора.

Нынешнее послание Алексея Текслера на посту руководителя области будет пятым по счету. Впервые он представил ежегодный отчет по работе правительства региона в статусе исполняющего обязанности главы региона и обозначил задачи на перспективу 30 мая 2019 года (выступление состоялось в Заксобрании). Второе обращение к депутатам прозвучало 26 июня 2020 года. Оно проходило в онлайн-режиме из-за ситуации по коронавирусной инфекции.

Третье послание губернатора Алексея Текслера прозвучало 25 мая 2021 года в Центре Международной торговли.

Четвертое послание, которое губернатор назвал «особенным», прозвучало во Дворце спорта «Юность» 31 мая 2022 года. И выбор места для оглашения Послания не был случайным.

В 2022 году обращение губернатора к Заксобранию начнется в 11 часов. А к 14 часам депутаты вернутся в здание регионального парламента, чтобы провести очередное заседание и рассмотреть все вынесенные на него вопросы.