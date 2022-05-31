Алексей Текслер выступил с четвертым, особенным Посланием

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с отчетом о результатах деятельности правительства региона за 2021 год.

В соответствии со статьей Устава ежегодно губернатор предоставляет отчет о проделанной кабмином работы за прошедший год, определяет приоритетные задачи на будущее. Это четвертое послание Алексея Текслера на посту руководителя области.

На заслушивание Послания во Дворце спорта «Юность» собрались депутаты Законодательного собрания области и Госдумы, члены Совета Федерации от региона, руководители органов исполнительной власти, избирательной комиссии области, судебных и правоохранительных структур, органов местного самоуправления, предприятий региона, представители общественных организаций, силовых ведомств и религиозных объединений, представители экспертных сообществ и молодежных структур. За ходом заседания могли наблюдать в онлайн режиме все желающие.

В начале выступления Алексей Текслер отметил, сегодняшнее Послание – особенное, как и особый исторический характер текущего момента в стране. «Сейчас российская армия вместе с ополчением Донбасса сражаются за свободу и жизнь наших соотечественников, за безопасность и будущее нашей Родины. Россия дала упреждающий отпор, но не была инициатором этого конфликта. Планомерно у российских границ создавалась абсолютно неприемлемая угроза. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами становится неизбежным», - отметил губернатор и подчеркнул необходимость сплотиться вокруг президента, обеспечить выполнение всех поставленных им в рамках спецоперации задач, и как можно скорее наладить нормальную жизнь на теперь уже независимом Донбассе.

Глава региона отметил, что на страну обрушились беспрецедентные санкции. Их цель – максимально разрушить нашу экономику. Но этого не удалось. Разработаны федеральный и региональный планы по поддержке экономики. Алексей Текслер перечислил уже принятые решения. «Все вместе эти меры нацелены на важнейший сегодня для экономики приоритет – обеспечение стабильной работы бизнеса, южноуральских предприятий, сохранение и увеличение числа рабочих мест», - подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил важность поддержки населения и о предстоящих повышениях пенсии, прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Он привел примеры развития региона в важнейших для каждого жителя отраслях - здравоохранение, образование, культура, спорт.

Алексей Текслер отметил позитивный тренд в регионе – люди поверили в Челябинскую область. Впервые отмечено положительное сальдо миграции, растет и число родившихся. Челябинская область вошла в число восьми субъектов России с положительной динамикой рождаемости. Увеличивается и жилищное строительство.

Отчет губернатора в виде презентации будет размещен на сайте правительства области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Впервые Алексей Текслер представил ежегодный отчет по работе правительства региона в статусе исполняющего обязанности главы региона и обозначил задачи на перспективу 30 мая 2019 года (выступление состоялось в ЗСО). Второе обращение к депутатам прозвучало 26 июня 2020 года. Выступление проходило в онлайн-режиме из-за ситуации по коронавирусной инфекции. Третье послание губернатор озвучил 25 мая 2021 года в Центре Международной торговли.

Алексей Текслер рассказал, что выбор места для сегодняшнего Послание – не случайно. Три года назад власти взяли курс на наведение порядка в областном центре. Тогда во Дворце спорта «Юность» размещался пригородный вокзал. Вокруг были копоть, грязь, скопление людей. Алексей Текслер тогда пообещал, что вокзал переедет, место облагородят. И сегодня эту территорию не узнать, построена красивая набережная, будет сквер, Сад камней. Вокруг чистота, во Дворце проходят культурно-массовые мероприятия, работает Центр единоборств, где занимаются дети и подростки. «Это наглядные примеры перемен, которые являются результатом нашей с вами совместной, ежедневной работы, и тех, кто присутствует в зале, и жителей. Это напоминание того, что обещания, которые мы даем людям и самим себе, мы держим», - подчеркнул Алексей Текслер. – И сегодня самое время пообещать, что у Южного Урала будет достойное будущее. Сплотившись вокруг Президента, мы продолжим развитие нашего региона. Преодолеем любое давление и санкции, сложности. И, конечно, позаботимся о тех, кому наша помощь будет нужнее всего».

Глава региона призвал всех присутствующих и жителей продолжать реализацию всего задуманного. «Каждый из нас должен сделать максимум на своем месте. За работу, коллеги», - завершил свое выступление губернатор.

Председатель Законодательного собрания области Александр Лазарев отметил, что губернатор озвучил масштабные планы по развитию и в новых экономических реалиях нужно объединиться и поддерживать друг друга, чтобы воплотить их жизнь. «Сегодня мы все как один должны объединиться и поддерживать друг друга, потому что только командной работой можно преодолеть и выполнить те поставленные цели, которые поставил сегодня Алексей Леонидович Текслер. Я уверен, что команда Челябинской области справится», - подчеркнул спикер.