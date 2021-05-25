Алексей Текслер выступил с традиционным обращением

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением к Законодательному собранию региона.

Это третье послание Алексея Текслера на посту руководителя области. Впервые он представил ежегодный отчет по работе правительства региона и обозначил задачи на перспективу в мае 2019 года. Второе обращение к депутатам прозвучало в июне 2020 года. «В прошлом году обращение губернатора проходило в онлайн-режиме. Сегодняшняя ситуация позволяет сделать это очно», - отметил Алексей Текслер.

Для заслушивания третьего обращения Алексея Текслера на посту главы региона в Центр Международной торговли съехались депутаты областного парламента и Госдумы, члены Совета Федерации от Челябинской области, руководители органов исполнительной власти, избирательной комиссии области, судебных и правоохранительных структур, органов местного самоуправления, предприятий региона, представители общественных организаций и религиозных объединений.

«Сегодня мы будем говорить об итогах, тем более прошлый год был по-настоящему сложным. Но важно при этом сконцентрироваться на нашем будущем, и начну с содержательного изменения самой власти», - начал свое выступление губернатор. Алексей Текслер рассказал об основных итогах социально-экономического развития региона в прошедшем году и определил приоритеты на перспективу.

Ранее официальный отчет о результатах деятельности правительства был представлен в Законодательное собрание. Он активно обсуждался с членами правительства на комитетах. Сегодня депутаты одобрили отчет губернатора.

«Правительство Челябинской области во главе с губернатором очень эффективно работали в прошедшем году. Примером этого служит работа по преодолению пандемии коронавируса, - отметил председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш. - Сегодня Челябинская область выделяется среди других регионов стран плановой и системной работой по поддержке медиков. Мы приобрели большое количество медоборудования. Построены новые учреждения для лечения заболевших коронавирусом». По словам спикера, проведенная работа дала конкретные результаты - заболевших становится меньше, выздоравливающих – больше.

Кроме того, властям удалось удержать на плаву экономику области и предпринимателей в столь нелегкое для них время (в том числе и путем предоставления льгот), подчеркнул глава ЗСО.

«Больше всего мне понравились в докладе те задачи, которые губернатор обозначил. Если мы их решим, то Челябинская область сделает значительный шаг в своем развитии», - уверен Владимир Мякуш.

Отчет губернатора в виде презентации размещен на сайте правительства области.