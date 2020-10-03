Алексей Текслер официально избран Секретарем Челябинского регионального отделения ЕР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер официально избран Секретарем регионального отделения партии «Единая Россия».

Соответствующее решение принято на партийной конференции, состоявшейся второго октября.

«Это было персональное предложение лидера нашей партии Дмитрия Анатольевича Медведева, которое я принял с благодарностью, - отметил Алексей Текслер. При этом я хорошо понимаю новый уровень ответственности и круг дополнительных вопросов».

За кандидатуру Алексея Текслер проголосовало 129 из 133 присутствующих на конференции делегатов.

В истории Челябинской области губернатор впервые возглавил региональное партийное отделение. Ранее в течение 15 лет бессменным лидером южноуральских единороссов был Владимир Мякуш.

Алексей Текслер лично поблагодарил Владимира Мякуша за работу в должности Секретаря регионального отделения партии, отметив, что рад будет видеть его на посту председателя областного парламента и продолжать сотрудничество.

На конференции было принято решение рекомендовать Владимира Мякуша на должность председателя Законодательного собрания области седьмого созыва. Кроме того, Мякуш будет возглавлять фракцию партии «Единая Россия» в Законодательном собрании области седьмого созыва.

Алексей Текслер поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие и анонсировал предстоящее обновление в партийных рядах. «Когда мы говорим об обновлении – это появление новых людей, это применение новых принципов и подходов в партийном строительстве, в партийном руководстве, применение современных в том числе средств взаимодействия и связи с людьми, получения постоянной, действенной, обратной связи, контроль тех решений, которые принимались, - заявил Текслер. - Естественно, важно доверие».