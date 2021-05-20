Андрей Фалейчик назовет имя нового руководителя «Копейских систем водоотведения и водоснабжения»

Глава Копейска (Челябинская область) Андрей Фалейчик уволил генерального директора муниципального предприятия «Копейские системы водоотведения и водоснабжения» Дмитрия Панова.

От занимаемой должности руководитель горводоканала освобожден с сегодняшнего дня, 20-го мая. Информацию по кандидатам на должность директора МУП «КСВВ» в администрации Копейска пообещали предоставить в понедельник, 23-го мая. В свете существующих в сфере водоотведения и водоснабжения муниципалитета серьезных проблем очень интересно узнать, кто возьмет на себя смелость возглавить данное предприятие (и кому его доверят).

В пресс-службе мэрии напомнили, что Андрей Фалейчик ранее давал поручение осуществлять постоянный мониторинг ситуации с водоснабжением Копейска. Градоначальник подчеркивал, что в случае если ответственные лица с ситуацией не справятся, в отношении них могут последовать кадровые решения. Судя по тому, что Дмитрий Панов расстался с ответственной должностью, он не справился.

Напомним, буквально в начале этой неделе Панов комментировал журналистам ситуацию с водоснабжением в муниципалитете, а именно с дефицитом воды, обещал ее подвоз и жаловался на незаконные врезки, из-за которых вода используется бесконтрольно – отсюда и ее нехватка.