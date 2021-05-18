В Копейске директор КСВВ предложил бесплатный подвоз воды

В Челябинской области еще в одном муниципалитете - Копейске - из-за аномально жаркой погоды жители стали испытывать нехватку воды. Директор МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Дмитрий Панов сообщил, что организация может подвезти воду.

«В Копейске и поселках нет очень часто воды. Если есть, то напор очень маленький, причем, что зимой, что летом, проблема эта постоянна», - написала во «Вконтакте» в группе «Текслер, помоги» Марина Эмих.

По словам Дмитрий Панова, ситуация с аварийностью на сетях стабильная. Большой расход воды связан как с наступлением жаркой погоды и огородного сезона, так и с незаконными врезками.

«За апрель мы выявили 21 незаконную врезку, - сказал директор МУП «КСВВ» Дмитрий Панов. - Работы в этом направлении будут продолжаться. Просьба к населению Копейска, если у вас есть незаконная врезка, обращайтесь к нам, в абонентский отдел, мы с удовольствием заключим договор».

Сейчас в КГО два участка, на которых проводят аварийные работы по замене водовода. Панов также добавил, что те, у кого нет воды, могут обратиться в диспетчерскую службу МУП «КСВВ».

«У нас три единицы транспорта, мы можем подвозить жителям воду в удобное для них время. Машина на пять кубов воды, этого хватит на всю улицу. Нужно подходить со своими емкостями, мы бесплатно раздадим воду», - сказал Дмитрий Панов.

Он уточнил, что у Копейска нет собственных источников воды. И водоснабжение городского округа осуществляется от водовода Челябинска, источником которого является Шершневское водохранилище.

Проблема незаконных врезок заключается в том, что жители начинают бесконтрольно использовать воду. Это провоцирует большой объем потребления. И, как следствие, накопительно-распределительные резервуары чистой воды не могут обеспечить требуемый запас воды для водоснабжения части населения при максимальном разборе в изнуряющую жару.

«В Схеме водоснабжения и водоотведения КГО запланировано строительство второй (параллельной) нитки водовода с установкой подкачной ВНС с перспективой перехода на новую ветку, что обеспечит стабильный режим работы сети водоснабжения», - добавил Дмитрий Панов.

Напомним, на нехватку воды пожаловались жители Еткульского, Еманжелинского районов, а также Фершампенуаза.

В понедельник, 17 мая, в Еткуле, деревнях Печенкино и Журавлево ввели график подачи питьевой воды. Глава Фершампенуазского сельского поселения Борис Сагитдино заверил, что вода появится сегодня в обед. В Еманжелинском районе сегодня проведут совещание по разрешению проблемы.