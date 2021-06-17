Депутат ЗСО Вячеслав Ершов написал заявление о досрочном сложении полномочий

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Вячеслав Ершов написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о рассмотрении заявления был дополнительно включен в повестку сегодняшнего заседания, 17 июня.

Сегодня южноуральские парламентарии собрались на последнее перед предстоящими летними каникулами заседание.

«Но это не говорит о том, что мы не сможем оперативно собраться, если появится такая необходимость, как Законодательное Собрание уже привыкло работать», - отметил Владимир Мякуш, открывая заседание.

Заседание проводится в режиме ВКС в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщают источники, у депутата обнаружились проблемы в декларации о доходах и ему придется разобраться с этим вопросом.