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До конца недели Челябинск остался без главы

Политика
Сегодня, 16:28
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Автор: 
Инна Шемаева

До пятницы глава Челябинска Наталья Котова пробудет в Москве, куда она улетела по учебу в Сколково. Сейчас ее обязанности исполняет ее заместитель по городскому хозяйству Александр Астахов.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов. В Москве на учебе Наталья Котова пробудет до пятницы. Новые знания помогут ей успешно развивать столицу Южного Урала.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", в третьей декаде июля Наталья Котова уже проходила бесплатное обучение в Московской школе управления Сколково, запустившей беспрецедентную программу по обучению развитию городов "Master of Public Administration".

Вместе с главой Челябинска полезного опыта набирались три ее заместителя: Владимир Шамне (по строительству), Александр Егоров (по городской среде) и Олег Извеков (по экономическому развитию и инвестициям). Также обучение в столичной школе управления прошла министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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