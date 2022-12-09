«Единая Россия» открыла отделение партии в Херсонской области

Работу «Единой России» в Херсонской области возглавят участники гуманитарной миссии партии в регионе. Секретарем регионального отделения выбран заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич, исполкомом будет руководить заместитель секретаря Челябинского областного отделения партии, депутат Заксобрания Челябинской области Денис Моисеев.

Херсонское отделение создано для реализации всех положений народной программы в новом регионе России, как заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, выступая на заседании общего собрания Херсонского отделения партии, которое прошло в Геническе.

«Формируя региональное отделение в Херсонской области, наша главная задача сделать все, чтобы каждый элемент народной программы нашел свое отражение на этой земле. Это детские сады, школы, поликлиники, больницы, социальная поддержка граждан, качественные дороги, многие другие вопросы. От того, насколько эффективно это всё будет реализовано здесь, будет зависеть главное: комфорт, спокойствие, благополучие жителей Херсонской области», - отметил Турчак.

Секретарем нового отделения назначен заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игорь Кастюкевич, он с первых дней координирует работу гуманитарной миссии в регионе и недавно был награждён орденом Мужества. Главой исполнительного комитета стал депутат Челябинского законодательного собрания Денис Моисеев, который в составе гуманитарной миссии занимается решением проблем людей, которых затронула эвакуация из Херсона и части левобережья. В состав политсовета Херсонского отделения «Единой России» вошли врио главы региона Владимир Сальдо, представители общественности, социальной сферы, администрации региона, участники гуманитарной миссии партии.

Игорь Кастюкевич отметил, что будет сформирована вся партийная инфраструктура, при этом гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области будет продолжаться: «Работы у регионального отделения партии будет много. Уверен, что многие жители, которые сейчас находятся в других регионах России, захотят вернуться на херсонщину. Учитывая, что здесь тоже заработает программа по выплатам и жилищным сертификатам. Эти люди тоже должны рассчитывать на нашу поддержку. У партии здесь есть слаженная команда и все, что нужно, чтобы жители региона чувствовали защиту и поддержку».

«Жители Херсона уже изъявляют желание вступить в партию. В ближайшее время займемся формированием местных и первичных отделений, вопросы по социальной поддержки жителей будут помогать решать общественные приёмные партии. Отделения «Единой России» уже открыты в ДНР, ЛНР и Запорожской области, теперь и в Херсонской области будет действовать региональное отделение», - рассказал Денис Моисеев.

Таким образом, «Единая Россия» завершила процесс создания региональных отделений партии во всех новых регионах.