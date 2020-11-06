Главой Еманжелинска избран Дмитрий Гатов, занимающий пост главы Коркино

Главой Еманжелинского городского поселения (Челябинская область) избран Дмитрий Гатов, в настоящий момент занимающий пост главы Коркинского городского поселения.

Соответствующее решение приняли сегодня, шестого ноября, на заседании Совета депутатов Еманжелинска.

Срок полномочий действующего главы Еманжелинска Александра Хрулева истекает шестого ноября.

На пост главы претендовали трое: 47-летний глава Коркино Дмитрий Гатов, 35-летняя жительница Челябинска, главный юрисконсульт ООО «Стройтех» Елена Плотникова и 31-летняя жительница Еткуля, начальник отдела туризма и молодежной политики управления культуры и туризма администрации Еткульского муниципального района Светлана Макарова.

В состав Совета депутатов Еманжелинского городского поселения входят 24 депутата. Трое сложили полномочия. Из 21 присутствовавшего на заседании парламентария «за» кандидатуру Дмитрия Гатова проголосовало 15 человек. Против – шестеро.

Сегодня Дмитрий Гатов напишет заявление о сложении полномочий главы Коркино и в ближайшее время вступит в должность главы Еманжелинска.

Справка.

Дмитрий Гатов родился 9 февраля 1973 года. Окончил Коркинский горно-строительный техникум, академию труда и социальных отношений. В 2007 году возглавил ООО «СпецАвтоТранс». Был спикером Совета депутатов Коркинского городского поселения, главой Коркино (с января 2016 года по настоящее время).