Ирина Гехт и Наталья Баскова подписали договор о сотрудничестве

Координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», заместитель секретаря регионального отделения «ЕР» Ирина Гехт и председатель Союза женщин Челябинской области Наталья Баскова подписали договор о сотрудничестве.

Документ был подписан во время проведения отчетной конференции областного Союза женщин. Ирина Гехт в своем выступлении подчеркнула, что у женщин региона сегодня как никогда много возможностей для реализации своего потенциала, у женского сообщества одни цели, и ради их реализации необходимо объединение сил.

Региональный координатор «Женского движения Единой России» отметила, что этот проект был создан первого декабря 2022 года как ответ на вызов СВО. «Женское движение» призвано объединить все женские силы, а их в стране и в Челябинской области очень много, подчеркнула Ирина Гехт.

«Сколько гуманитарной помощи было собрано нами и отправлено в зону СВО как военнослужащим, так и мирному населению! И эта гуманитарная миссия продолжается. Вы все откликнулись на то, чтобы сделать подарки женщинам наших подшефных городов, и это было очень трогательно, поскольку они уже забыли, что могут быть подарки их детям, мужьям, братьям. В каждой территории Челябинской области есть группы, которые шью, вяжут, они называется себя по-разному - «швейная рота», «вязальный спецназ»… Таких групп очень много, и наша с вами задача - чтобы мы стали тем зонтиком, который пригрел всех, скоординировал и направил эту работу», - отметила Ирина Гехт.

Она отметила, что соглашение с Союзом женщин подписано как раз в части совместных усилий для реализации поставленных задач.

«Конечно, «Женское движение Единой России» создавалось как ответ на вызов СВО, однако нашей задачей является и поддержка женщин-предпринимателей. Но главное - это поддержка женщин-политиков и продвижение их на уровень принятия решений», - сказала Ирина Гехт.

Координатор «Женское движение Единой России» обратила внимание участниц конференции на рейтинг представленности женщин в органах законодательной власти в субъектах Российской Федерации, где по количественным показателям Челябинская область занимает 76-е место: «Нам отступать некуда, нам надо только наступать, тем более сегодня вся ситуация способствует тому, чтобы женщины реализовали свой потенциал, а потенциал у женщин огромный. Поэтому, девочки, вперед!».

Проведению пленарного заседания предшествовала работа практических площадок, где координаторы «Женского движения Единой России» из территорий обсудили совместную работу в рамках гуманитарной миссии партии, Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы и выработали предложения по улучшению ее реализации.

Председатель Общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России» Галина Гаврилова рассказала следующее: «На встрече с федеральным координатором проекта, депутатом Государственной Думы Наталией Полуяновой мы говорили о том, что будут вноситься серьезные изменения в нормативно-правовую базу по поддержке женского предпринимательства, чтобы было легче, чтобы женский бизнес развивался не вопреки, а благодаря. Учитывая санкционное давление по ряду направлений, нужны технологические прорывы, и начинать надо со школьной скамьи, с профориентации, обучать женщин новым технологиям, которые сейчас будут очень востребованы».

Галина Гаврилова подчеркнула, что, когда надо, перед лицом вызова, женщины умеют объединяться, мобилизуют все свои силы и ресурсы для того, чтобы справиться с тем или иным вызовом. И женщины Южного Урала активно включились в эту работу.

«Женское движение «Единой России» будем реализовывать в сцепке с другими общественными формированиями, с Союзом женщин России, с женскими бизнес-сообществами и другими женскими организациями», - сказала Галина Гаврилова.

Через неделю, 20 марта, в Москве состоится стратегическая сессия по обсуждению Национальной стратегии действий в интересах женщин, на которой будут представлены предложения регионов, в том числе и от представительниц прекрасной половины человечества, живущих в Челябинской области.