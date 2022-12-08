Минимущества Челябинской области возглавил 34-летний уроженец Москвы Эльдар Белоусов

Министром имущества Челябинской области назначен 34-летний уроженец Москвы Эльдар Белоусов, до настоящего момента занимавший должность заместителя руководителя ведомства.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер восьмого декабря 2022 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Белоусова Эльдара Эдеемовича министром имущества Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, Эльдар Белоусов пришел на работу в министерство имущества области пятого ноября 2020 года, заняв пост зама. До этого он трудился в структурах Министерства энергетики РФ.

В свое время в Минэнерго работал Алексей Текслер (на сегодня губернатор Челябинской области), Виктор Мамин (первый вице-губернатор) и Иван Куцевляк (работал начальником экспертно-аналитического управления правительства, затем замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, с июля 2022 года - вице-губернатор).

В минэнергетики работал и Александр Богашов, который руководил министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области с третьего декабря 2019 года. Он стал самым молодым министром в правительстве региона, заняв эту должность в 30 лет. В 24 мая 2021 года она был назначен заместителем губернатора – министром имущества, а с 18 июля 2022 года -вице-губернатором без совмещения с должностью министра. С этого момента должность руководителя минимущества была вакантна.

У министра имущества на сегодня

Ольга Морозова (работает в министерстве с 2011 года, на этом посту замминистра – с сентября 2016 года, первым замом - с сентября 2019 года) и Антон Семенов (в министерстве – с 2014 года, замом – с сентября 2019 года). Место заместителя, которое занимал Белоусов, пока остается вакантным.

СПРАВКА

Белоусов Эльдар Эдеемович родился третьего мая 1988 года в Москве.

Окончил Государственный университет управления (Москва) по специальности «Менеджмент организации».

С 2010 по 2015 год работал в коммерческих структурах, связанных со страхованием.

С 2015 по 2017 год занимал должность исполнительного директора в структурах конструкторского бюро, осуществляющего разработку и внедрение проектов по переходу на электротяговое оборудование в автомобильной отрасли.

С 2017 по 2020 год - директор проекта ФГБУ «Российское энергетическое агентство».

С 2019 по 2020 год входил в состав органов управления ряда акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности.

Пятого ноября 2020 был назначен заместителем министра имущества Челябинской области, восьмого декабря 2022 года – министром имущества региона.