В правительстве Челябинской области – кадровые перестановки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял ряд решений по кадровому составу правительства региона и распределению полномочий между своими заместителями.

Иван Куцевляк, который с шестого мая 2022 года являлся заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области (а до этого был начальником экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области), назначен заместителем главы региона. В новой должности он будет курировать министерство экономического развития региона.

За заместителем губернатора Егором Ковальчуком сохраняется кураторство областного министерства промышленности.

Вице-губернатор Сергей Сушков переходит на должность территориального заместителя Алексея Текслера. Он будет курировать южные муниципалитеты области, а также министерство сельского хозяйства региона.

Алексей Фартыгин в должности заместителя губернатора будет курировать министерство общественной безопасности, главное управление юстиции, а также отвечать за взаимодействие с правоохранительными органами.

В круг полномочий вице-губернатора Александра Козлова в должности заместителя главы региона, помимо цифрового развития Челябинской области, войдет кураторство областного министерство экологии.

Вице-губернатор и министр имущества Челябинской области Александр Богашов становится заместителем Алексея Текслера без совмещения с должностью министра имущества. Зато в круг его полномочий добавляется кураторство главного управления лесами.

Как подчеркивают в региональном правительстве, новации связаны с возросшим количеством задач и вызовов по ряду направлений деятельности правительства Челябинской области.

Каждая сфера, которую затронули изменения, в настоящий момент требует дополнительного внимания и детального погружения в целях принятия эффективных управленческих решений, заявили в областном правительстве.