Омбудсменом Челябинской области удаленно назначена Юлия Сударенко

Уполномоченным по правам человека в Челябинской области назначена 43-летний советник юстиции РФ Юлия Сударенко.

Соответствующее решение принято сегодня, шестого апреля, на заседании Законодательного собрания, которое впервые в истории регионального парламентаризма прошло в дистанционном режиме.

Напомним, кандидатуру Сударенко внес губернатор Алексей Текслер. Кандидатура была ободрена уполномоченным по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Предлагаемая кандидатура соответствует требованиям для замещения указанной должности, подчеркнул вице-спикер, председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.

Юлия Сударенко окончила Челябинский юридический институт МВД РФ. В органах юстиции служит с октября 1999 года. Почти десять лет замещала должность заместителя начальника Управления Минюста России по Челябинской области (с сентября 2008 до декабря 2017 года). В декабре 2017 года возглавила управление и продолжает руководить им по настоящее время.

«Важнейшая задача уполномоченного по правам человека – слушать и слышать людей, когда этого по каким-то причинам не делает власть, - подчеркнула Юлия Сударенко, дистанционно выступая перед парламентариями. - Нестрашно выступать на стороне правды и справедливости. Нужно оперативно подобрать высокопрофессиональных и неравнодушных общественных помощников». Сударенко обратилась к депутатам с просьбой предложить кандидатуры помощников.

Напомним, в ноябре 2019 года Алексей Текслер предложил на пост омбудсмена региона Антона Шарпилова. Но он проработал на этом посту три месяца (с 26 ноября 2019 года по 27 февраля 2020 года) и покинул его по собственному желанию по семейным обстоятельствам.

Читайте нас там, где Вам удобно!

Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram