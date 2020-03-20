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Алексей Текслер внес кандидатуру на вакантный пост регионального омбудсмена

Общество
Сегодня, 12:33
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес новую кандидатуру на вакантную должность уполномоченного по правам человека в регионе - 43-летнего советника юстиции РФ Юлии Сударенко.

Сегодня, 20 марта, состоялась встреча главы региона с потенциальным кандидатом –

«Хочу предложить вас на этот пост, - сказал Алексей Текслер. - Знаю вас как профессионального руководителя управления министерства юстиции России по Челябинской области».

Глава региона выразил уверенность, что Юлия Сидоренко справится с работой омбудсмена, учитывая ее профессионализм и опыт работы в законотворческой сфере и с исполнительной властью.

Напомним, в ноябре 2019 года Алексей Текслер предложил на пост омбудсмена региона Антона Шарпилова. Но он проработал на этом посту три месяца (с 26 ноября 2019 года по 27 февраля 2020 года) и покинул его по собственному желанию по семейным обстоятельствам.

Согласно закону, новый омбудсмен должен быть назначен не позднее двух месяцев со дня досрочного сложения полномочий предыдущего Уполномоченного по правам человека, то есть не позднее 27 апреля 2020 года.

Кандидатуру должна будет согласовать уполномоченный по правам человека в РФ, а затем утвердить депутаты Законодательного собрания области.

Справка.

Юлия Сударенко родилась в 1976 году в Челябинске. Окончила Челябинский юридический институт МВД РФ.

В органах юстиции служит с октября 1999 года. Почти десять лет замещала должность заместителя начальника Управления Минюста России по Челябинской области (с сентября 2008 до декабря 2017 года). В декабре 2017 года возглавила управление и продолжает руководить им по настоящее время.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области
Алексей Текслер
Юлия Сидоренко
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