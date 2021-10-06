Политолог об альянсе США, Великобритании и США: AUKUS - могильщик «коллективного Запада»

Проректор Юридического института ЮСТО, политолог Евгений Бирюков прокомментировал агентству «Урал-пресс-информ» свое видение целей и возможных последствий соглашения об оборонном партнерстве, которое – неожиданно для многих – Осенью этого года США, Великобритания и Австралия заключили между собой альянс, получивший название AUKUS – по названию вошедших в него государств. О возможных последствиях новоиспеченного оборонного партнерства, о целях его создания в беседе с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» размышляет проректор Юридического института ЮСТО, политолог Евгений Бирюков

Как отметил эксперт, соглашение предполагает упрощение процедуры обмена стран-участниц информацией и технологиями в сфере нейросетей (искусственного интеллекта), кибервозможностей, квантовых технологий, дополнительных возможностей подводных систем.

«В рамках этого соглашения Австралия отказалась от контракта по строительству 12-ти подводных лодок во Франции на общую сумму 90 миллиардов австралийских долларов и получила переориентацию данного контракта на США. Данное соглашение вызвало крайне бурную реакцию во Франции, поскольку оно означает лишение французских судостроителей выгодного контракта, который бы обеспечил военно-промышленный комплекс страны заказом до 2040 года. Это уже второй контракт французского ВПК, которого они лишились под давлением Соединенных Штатов Америки (первый – с Россией на строительство «Мистралей»)», - рассказал Евгений Бирюков.

По его словам, Франция рассматривает данный демарш Австралии (главным образом, стоящих за ее спиной США) как удар в спину, и уже на сегодня пятая республика отказалась от участия в запланированных в ближайшее время памятных мероприятиях в Соединенных Штатах, а также отозвала послов в Канберре и Вашингтоне для консультаций.

«На первый взгляд, вызывает удивление, зачем США идти на обострение со своими западноевропейскими партнерами по НАТО и поднимать волну недовольства в Европе. Официально позиция звучит как попытка противостоять растущему влиянию Китая в Юго-Восточной Азии и Океании. Но это утверждение не выдерживает никакой критики: битвы миллионных армий, операции, реализуемые десятками дивизий на фронте протяженностью в сотни километров, давно ушли в прошлое. Новое время порождает новые войны. Предлагаю посмотреть немного назад: так называемый Брексит произошел неслучайно. С экономической точки зрения, в ближайшей перспективе для Британии это крайне невыгодно. Уже сейчас государство сталкивается с нехваткой нефтепродуктов, товаров народного потребления (о дефиците пока говорить рано). Все больше и больше политологов сегодня говорят о неактуальности термина «коллективный Запад», считая его анахронизмом. На этом фоне AUKUS является могильщиком «коллективного Запада». Все. Новая геополитическая реальность – старый англосаксонский мир. Британия и две ее бывшие колонии: США и Австралия. Однако остается неясен геополитический смысл этого треугольника. Кто какую функцию будет выполнять?» - рассуждает Евгений Бирюков.

С США, по его мнению, все понятно: военное присутствие и доминирование во всем мире.

«С Великобританией - тоже: основные финансовые рынки (вспомним, что до сих пор Британия определяет цены на золото и алмазы). А вот какая цель у Австралии? Создается ощущение, что из Австралии формируется новый политический центр мира. Удаленный от всех материк-остров, со слабой промышленностью, окруженный достаточно благополучными и цветущими островными государствами (одна Новая Зеландия чего стоит). Идеальное место для спокойной жизни», - отметил Евгений Бирюков, добавив, что сегодня очень популярными являются загородные дома в экологически чистых районах, с хорошими видами, вкусной фермерской едой.

Получается – предположил эксперт – Австралия может стать материком для избранных.

«Весьма интересный проект. Получается, что англосаксонский мир решил больше не тащить за собой Европу. Действительно, СССР разрушился, мы подходим к ключевой дате – 30 лет развала, обновления поколения. Надежд на возрождение Советского Союза нет. Значит, отсутствует необходимость в том, чтобы дальше тащить за собой всю Европу. Тем более Франция и Германия проявляют излишнюю самостоятельность и пытаются навязать Британии свою волю. Уже отсутствуют опасения усиления коммунистических партий в Европе, усиления СССР и расширения «красной зоны» влияния. Значит, балласт можно сбросить. Представляется, что газовый кризис в Европе - тоже из этой же цепи событий. Маловероятно, чтобы подконтрольные США арабские государства по собственной воле сократили добычу газа, чем вызвали резкий рост стоимости голубого топлива более чем до тысячи долларов за тысячу кубов», - считает Евгений Бирюков.

При этом, убежден эксперт, не следует недооценивать в ближайшей перспективе реакцию Азиатско-Тихоокеанского региона, «ведь уже сейчас Россия намерена поставить вопрос перед МАГАТЭ о том, что соглашение AUKUS противоречит соглашению о нераспространении ядерного оружия (поскольку Великобритания намерена передать Австралии технологии ядерного реактора подводных лодок)».

«Для Китая этот союз тоже представляет опасность, поскольку подрывает усиливающееся господство его военно-морского флота в этом регионе, ставит под сомнение попытки Китая решить вопрос Тайваня мирным путем. Таким образом, AUKUS – это сегодня угроза в основном для Китая. Можно, конечно, понадеяться, что в условиях схватки США и Китая интересы мировой финансовой верхушки будут отвлечены от России. Но можно с уверенностью сказать, что главной проигравшей стороной в этой ситуации является Франция, которой самым беспардонным образом было продемонстрировано ее место в мировой политической системе, а также показано истинное значение для США американо-французских отношений и отношение к Франции партнеров по НАТО. Видимо, у Соединенных Штатов имеется убеждение, что Европа не способна пойти на объединение с Россией для отстаивания своих интересов. Может быть, в этом и есть наш шанс?», - предполагает политолог.