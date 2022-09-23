«Своих не бросаем: митинг-концерт в поддержку референдумов объединил тысячи челябинцев

В парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске сегодня, 23 сентября, проходит митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России.

В ходе концерта выступят ВИА «Ариэль», Народный артист РФ Дмитрий Харатьян и другие творческие коллективы Челябинской области.

Митинг-концерт начался в 14 часов 30 минут и уже с самого своего старта собрал тысячи людей. На торжестве присутствует очень много молодёжи, которые поддерживают выбор граждан ЛНР, ДНР и освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, в Челябинской области также проходит голосование по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В референдуме на территории нашего региона смогут принять участие жители этих территорий, которые временно находятся на Южном Урале.