В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России

В Челябинской области сегодня, 23 сентября, проходит голосование по референдуму для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России. Ожидается, что в выбор сделают около 500 беженцев.

Проведением голосования в регионе занимаются участковые избирательные комиссии референдумов соответствующих территорий. Организационно-техническое содействие участковым комиссиям на Южном Урале оказывает облизбирком. Голосование будет проводиться с 23 по 27 сентября.

В Челябинске проголосовать можно в ДК имени Колющенко. На избирательном участке необходимо предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей.

На этом участке в числе проголосовавших за присоединение родного Донбасса к России в первый день проведения референдума были супруги Евгений и Наталья Ш.

Семья приехала на Южный Урал из Мариуполя в начале июня. К настоящему моменту молодые люди уже более-менее освоились в Челябинске, правда, признаются, что все еще непривычно. И ориентируются пока плохо.

«Живем на временном поселении, как и наши земляки, - нас расселили по гостиницам. Там же узнали про референдум. Нам подсказали адрес, где будет проходить голосование. В первый же день решили приехать и проголосовать в поддержку Донбасса, родного края», - рассказал Евгений.

После получения паспорта глава семьи устроился на Челябинский металлургический комбинат. На «Мечеле» он трудится агломератчиком на аглофабрике.

Агентство «Урал-пресс-информ» пожелало супругам удачи на новом месте и побыстрее освоиться в Челябинске.

Следом за молодыми людьми на избирательный участок пришли трое пожилых людей: мужчина и две женщины, также приехавшие в столицу Южного Урала с Донбасса и пришедшие на избирательный участок, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Отметим, с 23 по 26 сентября также будет организовано выездное голосование по городам Челябинской области.

«По вопросам участия в референдуме гражданам необходимо обращаться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий, работающих на территории Челябинской области: 8-351-727-71-06. Также работает бесплатный многоканальный телефон: 8-800-200-00-20», - сообщили в облизбиркоме.

Следить за ходом голосования на Донбассе можно будет по телеграм-каналам, которые центризбиркомы ДНР и ЛНР создали в преддверии референдума.

Напомним, сегодня, 23 сентября, с восьми часов утра на территории Донецкой и Луганской Народных республик, в Херсонской области и на освобожденной части Запорожской области также началось голосование по вопросу вхождения в состав РФ в качестве субъектов. Голосование продлится по 27 сентября включительно, при этом в интересах безопасности в первые четыре дня в данных регионах голосование организовано не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей.