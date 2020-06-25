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Текслер – единороссам: Легкой жизни не обещаю, наоборот

Политика
Сегодня, 17:52
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принявший решение возглавить список «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания региона, обрисовал партийцам перспективы дальнейшей совместной работы.

Сегодня, 25 июня, в Челябинск прибыл секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. И в этот же день Алексей Текслер объявил о своем решении вступить в ряды единороссов. Ранее он заявлял о намерении взять под контроль формирование регионального парламента (выборы состоятся 13 сентября 2020 года).

«Мне важно взять ответственность за формирование обновлённого состава Законодательного собрания, перезагрузить работу партии в регионе, связать работу партии с практическим результатом во благо наших жителей. Поэтому, я принял решение вступить в партию Единая Россия», - пояснил свои шаги Алексей Текслер на состоявшейся конференции регионального отделения.

Губернатор добавил, обращаясь к единороссам, что, в связи с этим «на выборы они пойдут «вместе, одной командой».

«При этом коллеги, легкой жизни не обещаю, наоборот. Буду требовать от партии, от каждого члена партии переломить, и это надо сказать честно, восприятие многих людей к партии. Партия – это люди, результат каждого и есть имидж партии», - заявил Текслер.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Алексей Текслер
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