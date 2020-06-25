Текслер – единороссам: Легкой жизни не обещаю, наоборот

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принявший решение возглавить список «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания региона, обрисовал партийцам перспективы дальнейшей совместной работы.

Сегодня, 25 июня, в Челябинск прибыл секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. И в этот же день Алексей Текслер объявил о своем решении вступить в ряды единороссов. Ранее он заявлял о намерении взять под контроль формирование регионального парламента (выборы состоятся 13 сентября 2020 года).

«Мне важно взять ответственность за формирование обновлённого состава Законодательного собрания, перезагрузить работу партии в регионе, связать работу партии с практическим результатом во благо наших жителей. Поэтому, я принял решение вступить в партию Единая Россия», - пояснил свои шаги Алексей Текслер на состоявшейся конференции регионального отделения.

Губернатор добавил, обращаясь к единороссам, что, в связи с этим «на выборы они пойдут «вместе, одной командой».

«При этом коллеги, легкой жизни не обещаю, наоборот. Буду требовать от партии, от каждого члена партии переломить, и это надо сказать честно, восприятие многих людей к партии. Партия – это люди, результат каждого и есть имидж партии», - заявил Текслер.