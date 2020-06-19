Текслер: Я не хочу стоять в стороне при формировании Законодательного собрания региона
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение возглавить список «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания региона.
Об этом глава региона сообщил сегодня, 19 июня, в ходе посещения детской областной клинической больницы.
«Я принял решение возглавить список Единой России» на выборах в Законодательное собрание региона, - проинформировал журналистов Алексей Текслер и пояснил свой шаг. - Я не хочу стоять в стороне при формировании Законодательного собрания региона. Я хочу держать руку на пульсе».
Губернатор подчеркнул, что состав регионального парламента оказывает влияние на вектор развития и важно правильно его сформировать.
«Я рассчитываю и на федеральную поддержку и ресурс «Единой России» во благо региона», - откровенно поделился своими ожиданиями от вхождения в тройку Алексей Текслер.
Губернатор также особо подчеркнул, что в недалеком будущем он надеется кардинально перезагрузить работу единороссов в регионе. «Для меня и для жителей важно, чтобы было доверие, когда мы говорим о новой команде депутатов Заксобрания», - подчеркнул Текслер.
На следующей неделе состоится партийная конференция регионального отделения «Единой России». На ней Алексей Текслер будет озвучивать свои предложения в тройку единороссовских лидеров. Помимо своей кандидатуры губернатор предложит кандидатуру спикера Владимира Мякуша (старожил регионального парламента и партии), а также уполномоченного по правам ребенка в области Евгении Майоровой. Включать спикера и детского омбудсмена в первую тройку единороссов уже становится традицией в области.
«Надеюсь на ее свежий взгляд. Надеюсь, она вложит частичку души в эту кампанию», - рассказал о возлагаемых надеждах на Евгению Майорову.
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