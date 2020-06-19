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Текслер: Я не хочу стоять в стороне при формировании Законодательного собрания региона

Политика
Сегодня, 13:48
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение возглавить список «Единой России» на выборах депутатов Законодательного собрания региона.

Об этом глава региона сообщил сегодня, 19 июня, в ходе посещения детской областной клинической больницы.

«Я принял решение возглавить список Единой России» на выборах в Законодательное собрание региона, - проинформировал журналистов Алексей Текслер и пояснил свой шаг. - Я не хочу стоять в стороне при формировании Законодательного собрания региона. Я хочу держать руку на пульсе».

Губернатор подчеркнул, что состав регионального парламента оказывает влияние на вектор развития и важно правильно его сформировать.

«Я рассчитываю и на федеральную поддержку и ресурс «Единой России» во благо региона», - откровенно поделился своими ожиданиями от вхождения в тройку Алексей Текслер.

Губернатор также особо подчеркнул, что в недалеком будущем он надеется кардинально перезагрузить работу единороссов в регионе. «Для меня и для жителей важно, чтобы было доверие, когда мы говорим о новой команде депутатов Заксобрания», - подчеркнул Текслер.

На следующей неделе состоится партийная конференция регионального отделения «Единой России». На ней Алексей Текслер будет озвучивать свои предложения в тройку единороссовских лидеров. Помимо своей кандидатуры губернатор предложит кандидатуру спикера Владимира Мякуша (старожил регионального парламента и партии), а также уполномоченного по правам ребенка в области Евгении Майоровой. Включать спикера и детского омбудсмена в первую тройку единороссов уже становится традицией в области.

«Надеюсь на ее свежий взгляд. Надеюсь, она вложит частичку души в эту кампанию», - рассказал о возлагаемых надеждах на Евгению Майорову.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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