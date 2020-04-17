В Челябинске таксисты вышли на стихийный митинг из-за потери доходов

Водители компаний «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» устроили акцию протеста из-за резкого снижения доходов. В условиях режима карантина и самоизоляции количество заказав у них резко снизилось. Заработная плата таксистов упала.

Недовольные падением доходов, таксисты компаний «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» собрались сегодня, 17 апреля, возле хоккейной школы "Трактор", а затем организованной колонной проехали по центру города.

"У нас резко упали заработки. Заказов практически нет. Чем мне кормить семью", - рассказал на условиях анонимности один из участников стихийного митинга.

Корреспонденту "Урал-пресс-информ" удалось связаться с бывшим водителем компании «Яндекс.Такси", который рассказал в каких условиях работают таксисты.

"Несколько схем есть работы. Руководство компании находится в Москве, на работу принимают просто, получив документы по электронке. Зарплата перечисляется на банковскую карточку. Часть водителей ездит на своих машинах, ремонт и топливо за свой счет. Часть таксистов берут машины в аренду. В день в среднем можно было разаботать 3-4 тысячи рублей, половину нужно было отдавать. Работали по 12 часов в сутки, официально мало, кто был оформлен. По сути, час работы нашей стоил менее 80 рублей. Я сейчас в другом такси работаю, да, заказов меньше намного. Спрос упал", - сообщил собеседник агентства.

На место стихийного митинга выезжали представители администрации Челябинска.

"В понедельник в управлении транспорта состоится встреча с представителями митингующих. По ее результатам будет принято решение", - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Эпидемия коронавируса отразилась на многих предприятиях региона. Все пытаются найти выход из сложившейся обстановки. А вот в ситуации с таксистами возникает только один вопрос - а почему, когда такси массового повышали цены на проезд, к примеру, в условиях снегопада и непогоды, водители не выходили на митинги и не требовали снижения тарифов? Они с радостью возили челябинцев по городу, брав с них втридорога.