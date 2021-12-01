В Челябинской области избрали представителей органов судейского сообщества

На конференции судей Челябинской области с участием 145-ти делегатов посредством тайного голосования избраны представители органов судейского сообщества.

В результате голосования в Совет судей региона от облсуда избраны: заместитель председателя суда Александр Зимин, судья гражданской коллегии апелляционной инстанции Алла Мицкевич, судья уголовной коллегии апелляционной инстанции Елена Рзаева.

От Арбитражного суда Челябинской области в Совет судей региона избраны: заместитель председателя суда Дмитрий Бастен; судьи судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, Ирина Мрез и Александр Осипов; судьи судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, Наталья Первых и Диана Холщигина.

С полным списком избранных представителей органов судейского сообщества Челябинской области, которые в ближайшее время проведут первые заседания, где будут определены руководители этих органов и их заместители, можно ознакомиться на сайте облсуда.