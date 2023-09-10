В Челябинской области выборы завершены, начался подсчет голосов

В Челябинской области завершились выборы в органы местного самоуправления. В 20 часов избирательные участки закрылись. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов, сообщили в облизбиркоме.

Напомним, в Единый день голосования, 10 сентября 2023 года, в регионе проходили 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления в 20 муниципалитетах. Были открыты 103 избирательных участка.

По состоянию на 18 часов проголосовало 15 тысяч 426 избирателей, что составило 26,47%.

Наиболее активными были избиратели Алексеевского сельского поселения Варненского района (проголосовало 77,78%), Нагайбакского района (на довыборах депутатов Нагайбака - 76,85%, Парижа - 72,78%), Белоусовского сельского поселения Еткульского района (за главу проголосовало 51,85%).

Низкая явка на довыборах депутатов в Карталах (8,18%), Агаповском районе (18,23%), Увелке (20,98%), Магнитском городском поселении Кусинского района (22,86%).

Предварительные итоги голосования будут опубликованы в понедельник, 11 сентября.