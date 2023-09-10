10.09.2023
В Единый день голосования в Челябинской области проходят выборы в 20 муниципалитетах
10.09.2023
Челябинцев предупредили о возможном изменении цвета воды из крана
09.09.2023
День рождения Челябинска проходит под защитой полицейских
09.09.2023
В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы
09.09.2023
В Кунашакском районе водитель вылетела из опрокинувшегося автомобиля и погибла
09.09.2023
Южноуральцев приглашают принять участие в викторине ко Дню танкиста
В Единый день голосования в Челябинской области проходят выборы в 20 муниципалитетах
21.02.2023
Путин: Все выборы в 2023 и 2024 годах состоятся в строгом соответствии с законом
11.09.2022
В Челябинской области в воскресенье проходят выборы
08.12.2021
Новый председатель Челябинского облизбиркома будет избран 9 декабря
23.09.2021
Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023