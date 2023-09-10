В Единый день голосования в Челябинской области проходят выборы в 20 муниципалитетах

Жители 20 муниципальных образований Челябинской области сегодня, 10 сентября, принимают участие в Едином дне голосования, проходит 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления, сообщает облизбирком.

В восемь часов утра открылись 103 избирательных участка. Голосование будет проходить до 20 часов. До 14 часов можно подать заявление для голосования на дому.

К 10 часам утра в среднем по Челябинской области проголосовало три тысячи 77 избирателей, это 5,28%, из них досрочно одна тысяча 588 человек, что составило 2,73%.

Самая высокая явка в Сосновском районе - 34,19%, в Варненском районе - 25%, Еткульском районе - 13,86% и Локомотивном городском округе - 11,63%, самая низкая - в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска 1,14%, в Увельском районе - 2,6%, Агаповском районе - 2,79%.

В результате 35 избирательных кампаний будет замещен 91 вакантный мандат.

Напомним, впервые на выборах используется дистанционное электронное голосование. Его могут опробовать жители Октябрьского района и Орджоникидзевского района Магнитогорска.