В ЗСО Челябинской области стало на одного депутата меньше

Сегодня, 17 июня, депутаты Законодательного собрания Челябинской области рассмотрели заявление своего коллеги Вячеслава Ершова о досрочном сложении полномочий в его отсутствие и поддержали его решение.

Напомним, Вячеслав Ершов написал заявление о досрочном сложении полномочий и вопрос был дополнительно включен в повестку заседания.

«Сегодня поступило заявление от депутата Законодательного собрания Вячеслава Ершова о добровольном сложении полномочий. Депутат просит рассмотреть заявление в его отсутствие», - пояснил председатель комитета ЗСО по регламенту и депутатской этике Василий Швецов,

В соответствие со статьей три регионального закона «О статусе депутата ЗСО области», заявление должно быть рассмотрено на ближайшем заседании Законодательного собрания. В противном случае полномочия депутата прекращаются по истечение двух недель после указанного заседания.

Никаких вопросов у парламентариев к своему коллеге и к докладчику не возникло, и они проголосовали за сложение полномочий депутата Ершова.

Постановление вступает в силу с 18 июня 2021 года. «Это все в рамках нашего закона о статусе депутата. Там четко прописано что депутат имеет право написать заявление. И это является основанием для сложения полномочий», - пояснил спикер Владимир Мякуш, также оставив без комментариев уход парламентария.

Как сообщают источники, у депутата обнаружились проблемы в декларации о доходах и ему придется разобраться с этим вопросом.

Напомним, 13 сентября 2020 года Ершов был избран депутатом ЗСО по Курчатовскому избирательному округу № 13. Он был первым заместителем председателя комитета по Регламенту и депутатской этике, входил в состав комитета по строительной политике и ЖКХ.

С 2014 по 2019 год являлся председателем Совета депутатов Курчатовского района г. Челябинска. Избирался депутатом Челябинской городской Думы третьего и четвертого созывов.