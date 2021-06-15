Вадим Борисов покидает пост гендиректора фонда капремонта Челябинской области

Генеральный директор Фонда «Региональный оператор капремонта общественного имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Вадим Борисов покидает занимаемый пост. Он руководил структурой шесть лет.

«Генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов действительно написал заявление по собственному желанию, - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства региона. Борисов увольняется с 18 июня 2021 года.

Фонд регоператора по капремонту был создан правительством области в декабре 2013 года. С момента создания и по апрель 2015 года во главе фонда была Наталья Плюскова, которая уволилась по собственному желанию после проведенного внешнего и внутреннего анализа работы фонда (был выявлен ряд недочетов в управлении.

Несколько месяцев обязанности гендиректора исполнял первый зам Виталий Васильев.

Вадим Борисов начал руководить региональным фондом капремонта с июня 2015 года. Он был назначен гендиректором по результатам проведенного открытого конкурса. В последнее время к работе руководителя было много вопросов.

С 18 июня 2021 года исполнять обязанности генерального директора фонда будет заместитель генерального директора - главный инженер Виктор Тихоненко, уточнили в правительстве.

Как уже сообщало агентство, Вадим Борисов с 2009 по 2012 год возглавлял управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска. В июле 2012 года он уволился с муниципальной службы по собственному желанию. По его словам, он решил не связывать свою дальнейшую карьеру с муниципальной службой и перейти на работу в частную структуру.

Последующие три года Борисов руководил фирмами, подконтрольными экс- главе администрации города Сергею Давыдову, – ООО «Авега» и ООО «ДСК-1». Последняя выкупила здания санатория "Еловое" и планировала развернуть там строительство новых гостиничных корпусов.

В 2015 году Борисов вновь вернулся на госслужбу.