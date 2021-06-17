В отношении гендиректора фонда капремонта Челябинской области может быть возбуждено дело

В пятницу, 18 июня, генеральный директор Фонда «Региональный оператор капремонта общественного имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Вадим Борисов покидает занимаемый пост. Он руководил структурой областного правительства шесть лет.

По данным источников, в отношении Борисова силовые структуры проводят доследственную проверку. Вероятно возбуждение уголовного дела, основой которого могут стать результаты аудита Контрольно-счетной палаты региона.

Напомним, в 2020 году КСП проверяла Фонд регоператора капремонта.

Руководство работало с одними и теми же подрядчиками, не принимая мер по расширению их круга. «Работа по привлечению подрядчиков не эффективна, не способствует расширению круга подрядчиков, привлечению новых организаций, обеспечению их контрактами для выполнения плановых показателей и Региональной программы», - говорится в отчете аудитора, размещенном на сайте КСП.

Было много вопросов и по выплате премий руководству. У руководства были неограниченно широкие полномочия по распоряжению собственными доходами, что позволило создать систему задвоения премиальных и стимулирующих выплат. Фонд был заинтересован в некачественном выполнении работ подрядчиками и взыскании штрафных санкций.

«Не отвечает принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств, в сумме один миллион 186,05 тысячи рублей, из них 118,35 тысячи рублей премиальные выплаты Генеральному директору без соответствующего приказа учредителя», - говорится в отчете.

Более 4,2 миллиона рублей из средств фонда было потрачено не по целевому направлению – на подарки, премии, расходы на мероприятия.

При этом в фонде растет размер дебиторской задолженности собственников (плательщиков меньше, чем должников) и по итогам 2019 года долг стал наибольшим в Уральском Федеральном округе. Существенно сократилась сумма взысканных с должников средств.

По результатам контрольного мероприятия гендиректору фонда Вадиму Борисову было направлено представление. Отчет аудитора отправлен в Законодательное собрание Челябинской области, губернатору и в прокуратуру региона.