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Владимир Путин дал поручения по предложениям Алексея Текслера

Политика
Сегодня, 15:56
Автор: 
Любовь Юрина

Президент России Владимир Путин пописал перечень поручений по итогам совещания по ситуации на рынке труда. В документе прописаны и распоряжения по поступившим от губернатора Челябинской области Алексея Текслера предложениям, которые поддержал глава государства.

Так, на совещании 27 мая Алексей Текслер предложил распространить выплату в размере трех тысяч рублей на ребенка на тех граждан, кто остался без работы до 1 марта 2020 года, а также на индивидуальных предпринимателей, потерявших свой статус (до настоящего момента на нее имели право только те, кто стал безработным после первого марта).

«Распространить на граждан, признанных в установленном порядке безработными и являющихся родителями, приемными родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей, право на доплату к пособию по безработице в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)» - распорядился Владимир Путин. Поручение дано премьеру Михаилу Мишустину. Срок исполнения – 10 июня.

Президент дал поручение и по индивидуальным предпринимателям: «установить для ИП, прекративших в соответствии с законодательством РФ свою деятельность после 1 марта 2020 года и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на три месяца максимальный размер пособия по безработице». Эта мера будет действовать до 1 октября 2020 года. Срок исполнения также 10 июня.

Помимо того, Челябинская область присоединялась к прозвучавшему предложению по увеличению минимального размера пособия по безработице.

Владимир Путин распорядился: «Увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4 тысяч 500 рублей», а также продлить (либо возобновить) выплату уже назначенных пособий безработным на три месяца (мера будет действовать до 1 октября 2020 года).

Кроме того, на основании предложений Алексея Текслера глава государства поручил правительству РФ проработать вопросы заключения службами занятости контрактов с организациями высшего и среднего профессионального образования на профессиональное обучение безработных граждан без проведения длительных конкурсных процедур. Срок исполнения – первое июля.

Кабмину поручено проработать и инициативу челябинского губернатора по созданию «цифровой службы мобильной занятости», которая призвана помочь соискателям и работодателям в размещении и поиске предложений о работе (в том числе работе временного характера), а также он-лайн оформлении отношений с работодателем.

Предложения Алексея Текслера по поддержке моногородов также вошли в перечень поручений президента.

Правительство РФ изучит возможность распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия в моногородах, в том числе в части программ льготного кредитования, а также рассмотрит возможность продления периода от создания ТОСЭР до регистрации в ней резидента, в течение которого ему предоставляется право на применение в последующем пониженных тарифов страховых взносов.

Правительству РФ совместно с руководителями субъектов рассмотреть вопрос о продлении до 2023 года срока действия полномочий региональных парламентов по установлению налоговой ставки в размере 0 процентов по налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными после вступления в силу соответствующих законов субъектов РФ.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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