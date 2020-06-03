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75-летняя челябинка лишилась 200 тысяч, поверив аферисту

Происшествия
Сегодня, 14:01
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники полиции Челябинска задержали мошенника, который обещал 75-летней старушке сделать ремонт в квартире, получил от нее 185 тысяч рублей и сбежал. Сейчас аферист находится в СИЗО. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В полицию Калининского района Челябинска обратилась 75-летняя бабушка, которая рассказала, что договорилась с мало знакомым ей мужчиной о ремонте в квартире. Мужчина, получив денежные средства от потерпевшей в размере около 185 000 рублей, скрылся, не выполнив обещанные ремонтные работы.
«В ходе проведения оперативно-профилактических и розыскных мероприятий оперуполномоченными отдела уголовного розыска районного отдела полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений местный житель. По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
«Старайтесь официально оформить сделку на оказание ремонтные услуг подписанием договора. Внимательно читайте документ, если вам что-то не понятно, не подписывайте. Уточните у мастера и перепроверьте информацию по возможности у юриста. Не вносите залоги и предоплаты заранее, пока всё досконально не проверите», - сообщил заместитель начальника УМВД России по городу Челябинску Дмитрий Золотухин.

Сотрудники полиции Южного Урала через СМИ и посредством распространения памяток предостерегают граждан, сообщая о распространенных способах обмана, используемых мошенниками.
Стражи порядка настоятельно рекомендуют южноуральцам провести профилактические беседы со своими пожилыми родственниками об аферистах, которые также могут представляться сотрудниками банков, социальными работниками, представителями коммунальных служб либо муниципальных органов.

В случае совершения в отношении вас преступления необходимо сразу сообщить в полицию по телефонам: 266-14-14, 265-02-00 или 02.
Заявления принимаются круглосуточно.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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