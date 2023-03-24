В Челябинске оперативно раскрыто ночное нападение на мужчину

Полицейские Челябинска оперативно раскрыли ночное нападение на мужчину 1984 года рождения, у которого двое неизвестных отобрали сотовый телефон стоимостью более 20 тысяч рублей.

Пострадавший обратился с заявлением в отдел полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску. Потерпевший пояснил, что ночью вышел в магазин, расположенный возле его дома по улице Елькина. К нему подошли двое неизвестных мужчин, стали провоцировать конфликт, после чего несколько раз ударили его и забрали сотовый телефон.

«Полицейские незамедлительно начали поиск подозреваемых. В короткие сроки был проведен весь необходимый для раскрытия преступления объем работы. Опрошен потерпевший, найдены очевидцы произошедшего, установлены приметы предполагаемых подозреваемых, проанализированы возможные пути отхода злоумышленников», - рассказала временно исполняющая обязанности начальника пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

В результате принятых мер по горячим следам по подозрению в совершении преступления сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Советский» задержали двоих не работающих, ранее судимых местных жителей 1986 и 1999 годов рождения. При обыске по месту проживания одного из задержанных оперативники изъяли похищенный сотовый телефон, который впоследствии был возвращен владельцу.

В отношении подозреваемых в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Задержанные в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что грабеж относится к тяжким преступлениям, раскрытию которых уделяется повышенное внимание. Опасность грабежа заключается в особой дерзости, с которой происходит хищение чужого имущества, а именно открыто, на глазах потерпевшего и зачастую иных свидетелей.

Реализуя принцип неотвратимости наказания, полицейские принимают все меры к скорейшему раскрытию подобных преступлений и задержанию подозреваемых. В Челябинске весь личный состав полиции ориентирован на раскрытие подобных противоправных деяний. Как итог, по горячим следам раскрывается девять из десяти таких преступлений.