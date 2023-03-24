24.03.2023
В Челябинске оперативно раскрыто ночное нападение на мужчину
24.03.2023
Сотрудникам Челябинского театра оперы и балета вручили премии Законодательного собрания
24.03.2023
В челябинской Сосновке закроют движение на Пионерской
24.03.2023
«Единая Россия» отправила 26-й конвой с помощью на Донбасс
24.03.2023
Челябинские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении
24.03.2023
Сотрудники Исторического музея Южного Урала побывали в городе будущего Фотофеста
В Челябинске оперативно раскрыто ночное нападение на мужчину
24.01.2023
В Челябинске ограблен салон сотовой связи
20.11.2022
Житель Троицка запугивал и грабил екатеринбуржцев
10.08.2022
Госавтоинспекторы из Челябинска по «горячим» следам раскрыли грабеж
09.09.2021
Суд отправил в колонию только одного из семи членов подростковой банды из Челябинска
Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая
24.03.2023
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023