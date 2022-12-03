Адвокат отстраненных от службы полицейских Челябинска поделилась своим видением ситуации

Адвокат из Екатеринбурга Ангелина Малахова, которая защищает заместителя начальника отдела полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску и старшего дознавателя, подозреваемых в превышении должностных полномочий, поделилась с агентством «Урал-пресс-информ» своим видением ситуации.

По ее словам, данная история берет свое начало с возбуждения уголовного дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». В деле фигурирует одна из управляющих компаний Челябинска.

По предварительной информации, были подделаны подписи жильцов многоквартирных домов и в результате в управлении УК оказалось не пять домов, а 60.

«При этом жильцы дома заявили, что никакого собрания собственников жилья не проводилось и свои подписи в документах они не ставили», - рассказала адвокат Ангелина Малахова.

Стражи порядка стали выяснять, кто мог подделать подписи жильцов. Под подозрение попали многие сотрудники управляющей компании. В итоге полицейские вышли на одну из работниц УК, и она призналась в содеянном, а потом пошла на попятную. В результате заместителя начальника отдела полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску и старшего дознавателя отстранили от службы, заподозрив их в том, что они оказали давление на сотрудницу управляйки, заставив женщину дать ложные показания.

Следственным управлением СК России по Челябинской области по материалам регионального управления ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции по статье «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, заместитель начальника отдела полиции в целях искусственного завышения качественных показателей дал указание старшему дознавателю привлечь в качестве подозреваемого по уголовному делу человека, заведомо непричастного к совершению преступления.

«Впоследствии старшим дознавателем было принято незаконное решение о направлении уголовного дела в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования и применении меры уголовно-правового характера в виде штрафа», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в отношении отстраненных от службы полицейских в ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка. При подтверждении вины указанных лиц они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание.