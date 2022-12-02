02.12.2022
Вынесен приговор челябинцу, стрелявшему в силовика
02.12.2022
Народный фронт заявил о неготовности скверов и парков Челябинска к зимним визитам горожан
02.12.2022
Больше десяти тысяч южноуральских школьников смогли отправиться в бесплатные путешествия
02.12.2022
В Челябинске на «зебре» сбили двух подростков
02.12.2022
Южноуральцы реструктурировали задолженность по кредитам на шесть миллиардов рублей
02.12.2022
В Челябинске ГИБДД разбирается в инциденте с участием автоледи и школьницы
Оборотни в погонах? В отношении двух полицейских из Челябинска возбуждено уголовное дело
11.03.2019
Челябинских полицейских обвинили в пьяных разборках с прохожими
06.04.2018
Челябинские полицейские обеспечили безопасность матчей КХЛ
02.11.2017
Бомж-домушник ограбил 79-летнюю челябинскую пенсионерку
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022