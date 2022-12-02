Оборотни в погонах? В отношении двух полицейских из Челябинска возбуждено уголовное дело

Следственным комитетом Челябинской области по материалам регионального управления ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника и старшего дознавателя отдела полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Превышение должностных полномочий».

По данным следствия, заместитель начальника отдела полиции в целях искусственного завышения качественных показателей дал указание старшему дознавателю привлечь в качестве подозреваемого по уголовному делу человека, заведомо не причастного к совершению преступления.

«Впоследствии старшим дознавателем было принято незаконное решение о направлении уголовного дела в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования и применения меры уголовно-правового характера в виде штрафа», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Полицейские отстранены от службы. В региональном главке назначена служебная проверка. При подтверждении вины указанных лиц они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание. Руководители полицейских могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Известно, что на помощь полицейским уже выехали адвокаты из Екатеринбурга.