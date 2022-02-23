Алексей Текслер поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим при взрыве в Сатке

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит на личном контроле ход расследования ЧП, произошедшем в Сатке 23 февраля 2022 года. Глава региона поручил детально разобраться в ситуации и оказать всестороннюю помощь пострадавшим.

Напомним, 23 февраля в многоквартирном доме в городе Сатка произошёл взрыв пятилитрового газового баллона, в результате пострадали 49-летний мужчина и его 14-летний сын. Алексей Текслер был проинформирован о чрезвычайной ситуации.

Как сообщает пресс-служба губернатора, по поручению Алексея Текслера на место происшествия выехал глава Саткинского муниципального района Александр Глазков. Алексей Текслер распорядился детально разобраться в ситуации и оказать всестороннюю помощь пострадавшим.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, пострадавшие мужчина и подросток находятся в районной больнице г. Сатка. Их состояние оценивается как тяжелое. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. Врачами определяется тактика дальнейшего ведения пациентов. После стабилизации их состояния пострадавшие будут переведены в ожоговый центр в Челябинске.

Как сообщает «Саткинский рабочий» со ссылкой на главу района, всем жителям, прописанным в пострадавших жилых квартирах, будет выделена единовременная денежная выплата – по 10 тысяч рублей на человека. В дальнейшем, после проведения экспертиз и оценки, будет рассматриваться вопрос о возмещении ущерба.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травм жителем Сатки и его сыном при взрыве газового баллона (часть 1 ст. 118 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).