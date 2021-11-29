Арестован челябинец, нанявший частного детектива для убийства сожительницы

Прокуратурой Тракторозаводского района г.Челябинска поддержано ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей 42-летнему местному жителю, обвиняемому в приготовлении к убийству сожительницы.

Как сообщил источник агентства, мужчина проживал с женщиной в гражданском браке, у них было двое общих детей. Спокойным характером кавалер не отличался и сильно ревновал свою даму к другим мужчинам, к тому же не однократно поднимал на нее руку. В какой –то момент женщина не выдержала и сбежала от ревнивца в кризисный центр.

«Он обратился по объявлению к частному детективу, которого путем уговоров и обещания денежного вознаграждения в сумме 50 тысяч рублей склонял к причинению женщине телесных повреждений, не совместимых с жизнью. Однако последний сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу.