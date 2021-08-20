Безработный магнитогорец взял в банке в кредит почти миллион рублей и перевел мошенникам

В Магнитогорске (Челябинская область) банк выдал почти миллион рублей в кредит безработному жителю. Деньги он перевел на счет аферистов, чтобы помочь вывести на «чистую» воду нечистых на руку сотрудников банка.

Потерпевший - ему всего 21 год - обратился в полицию. Он рассказал стражам порядка, что ему поступил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником службы безопасности банка.

«Звонивший сообщил, что на магнитогорца оформлен кредит и необходимо установить нечистых на руку сотрудников банка. Поэтому молодой человек должен сам оформить кредит и перевести денежные средства на указанные счета. После перевода 750 тысяч кредитных денег потерпевшему вновь позвонили и предложили снять имеющиеся личные сбережения и перевести их на счета мошенников», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД Магнитогорска Мария Морщакина.

В результате мошенники получили в общей сложности почти миллион рублей, а магнитогорец - кредитные обязательства.

И это не единственный пример такого рода мошенничеств. За последнее время еще трое южноуральцев стали жертвами аферистов и лишились более двух миллионов рублей.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Копейску обратилась местная жительница, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок.

«Звонивший убедил женщину оформить в банке кредит, перечислить денежные средства на указанным им счет, после чего заверил, что она ежемесячно будет получать проценты от вложенных денег, а его фирма - погашать ее кредит. Женщина оформляла кредиты в разных банках в течение трех месяцев и переводила деньги на различные счета, в общей сумме это составило 865 тысяч рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

Не дождавшись обещанных процентов и получив от банков напоминание о необходимости погашения кредитов, копейчанка обратилась в полицию.

В полиции Коркинского района местная жительница рассказала, что в группе одной из социальных сетей увидела комментарий об оказании помощи в получении кредита. Комментарий был со страницы одной женщины, которой потерпевшая решила написать и узнать информацию об оформлении кредита. На следующий день поступила ссылка на пользователя, который якобы может помочь взять кредит.

«Потерпевшая написала этому человеку. После чего злоумышленник пояснил, что для оформления кредита необходимо прислать фотографии паспорта, СНИЛС, а также страницу с местом регистрации. За оказанную услугу женщина должна была вернуть пять процентов от кредита, а также направить фото банковской карты с лицевой и обратной стороны, что она и сделала. Также потерпевшая отправила данные карты и другого банка. Далее мошенник сообщил, что сейчас женщине на карту будут приходит денежные средства, которые нужно будет переводить на счет, указанный им», - добавили в главке.

В полицию Карабаша обратился местный житель, который рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился менеджером брокерской компании, и предложил ему заработать через инвестиционную платформу. Мужчину заинтересовало предложение незнакомца, поскольку ранее в Интернете он уже видел рекламу этой компании.

Менеджер объяснил, что для начала необходимо зарегистрироваться на официальном сайте и пополнить счет на определенную сумму, что мужчина и сделал. Далее на брокерский счет карабашца стали поступать якобы заработанные им денежные средства. При помощи брокера мужчина «покупал» различные акции, но после их приобретения для сохранения своих позиций ему вновь и вновь приходилось пополнять счет. Когда вложенная сумма превысила миллион 200 тысяч рублей, а сделать что-либо с деньгами не получалось, мужчина заподозрил, что имеет дело с мошенниками, и обратился в полицию.