Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий

В отношении замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова возбуждено уголовное дело по превышению должностных полномочий. Об этом рассказали сегодня, 20 июля, в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, Виталий Безруков, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у того была возможность снизить объем выбросов во время замеров.

Преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сегодня утром стало известно о задержании Виталия Безрукова. Сейчас в министерстве экологии проводятся следственные действия. В ведомстве окажут содействие правоохранительным органам.

Выбросы и НМУ – острая проблема для Челябинска. На фоне несоответствия наблюдений, самочувствия горожан и отчетов минэкологии не раз возникали скандалы. Челябинцы не раз жаловались на вонючую дымку, удушающий химический запах, между тем в ведомстве это не всегда замечали.