20.07.2021
Молодые челябинцы могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ
20.07.2021
В Челябинске ремонтируют трамвайный переезд на Победы – Молодогвардейцев
20.07.2021
Общественники предложили наказывать антипрививочников за призывы
20.07.2021
ВИЧ-инфицированных россиян будут лечить новым способом
20.07.2021
Златоуст осветят тысячи умных фонарей
20.07.2021
В Челябинской области задержаны браконьеры за охоту в заказнике
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
15.07.2021
В Челябинской области водитель, сбивший лося, заплатит крупный штраф
15.07.2021
Виталий Безруков: В появлении сыпи после купания в Тургояке колиморфные бактерии не виноваты
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021