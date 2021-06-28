Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит

В Челябинске установились неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) на фоне жаркой погоды. Жители города жалуются на удушающие химические запахи в условиях сильной духоты. Минэкологии проверило, снижают ли промышленные предприятия дополнительно объемы вредных выбросов в такие погодные условия, и не нашло ничего предрассудительного.

«Все выходные на контрольных точках крупных промышленных предприятий работали передвижные лаборатории, а сегодня работа была организована и в ночное время суток», - сообщает замминистра экологии Виталий Безруков.

По данным минэкологии, превышения на контрольных точках предприятий не выявлены.

Жители возмущены, как можно не замечать очевидных вещей. Город нарыло вонючей дымкой.

«В Ленинском у Авроры в 2.30 проснулась от удушающего химического запаха. Окно оказалось не плотно прикрыто. Представляю, что было бы, если окно было открыто на проветривание или полностью открыта рама. Не город, а настоящая газовая камера», - негодует Антонина Грачева

«Начали пыхать где-то в двенадцатом часу ночи. Еще стояла духота невообразимая и температура воздуха не упала, даже глубокой ночи не дождались, скоты», - возмущается пользователь Helen Helen. – В Ленинском и сейчас вонище, тащит со стороны вокзала, колюхи [Колющенко], так как ветер северо-западный. Выбросы белесого цвета, вонь химозная».

«На ЧМЗ которую ночь подряд стоит нестерпимая вонища. К утру она рассеивается, но спать приходится с закрытыми окнами. И это в такую жару», - сообщает Алексей Волков.

«Ночью на ЧМЗ с 4 до 5 утра даже спать невозможно, не помню такой вони», - отмечает Кристина Габасова.

«В три ночи на СЗ был запах химозы. Травят по ночам», - пишет Александр Зубарев.

В министерстве экологии отмечают, что над городом наблюдается дымка, в основном, из взвешенных частиц. Она слабо рассеивается из-за отсутствия ветра. «Ее образование связанно, как с деятельностью промышленных предприятий, так и с движением автомобильного транспорта, а также пылением на крупных автомагистралях», - объясняют жителям чиновники.

Кроме того, в целом по всему Челябинска в воздухе было зафиксировано повышенное содержание формальдегида. «При этом данный компонент не выбрасывает ни одно из предприятий. Его образование связано с совокупными выбросами автомобильного транспорта и предприятий при взаимодействии с кислородом и солнцем», - дают пояснения в минэкологии.

Много жалоб приходит на Мечел. «Город спит, Мечел сбрасывает», - констатирует Наталья Вегера и прикладывает фото в подтверждение своих слов. На что в миэкологии отвечают: «ПАО "Мечел" подлежит федеральному государственному экологическому надзору. По вопросам функционирования данного объекта вы можете обратиться на телефонную линию Росприроднадзора, телефон дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56». И всё. Решайте жители свои проблемы сами.