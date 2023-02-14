Брала деньги: сотрудницу агрофирмы «Ариант» отправили под домашний арест

Суд Тракторозаводского района Челябинска отправил под домашний арест сотрудницу агрокомплекса «Ариант» за получение коммерческого подкупа. Сумма – полмиллиона рублей.

В ходе расследования установлено, что обвиняемая получила от представителя коммерческой организации не менее 500 тысяч рублей за совершение незаконных действий, входящих в ее служебные полномочия. Точнее - за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с ООО «Агрофирма Ариант» и ускорение оплаты за поставки продукции в рамках договора. Об этом рассказали в прокуратуре региона. По домашним арестом обвиняемая проведет два месяца.