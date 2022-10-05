Бывший советник главы Челябинска Петр Конарев останется в СИЗО

Сегодня, пятого октября, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке жалобу адвоката бывшего советника главы Челябинска, бизнесмена Петра Конарева, обвиняемого в получении взятки, оставил без изменения постановление Курчатовского районного суда, которым Конареву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 октября 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, органами предварительного следствия Петр Конарев обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» частью пятой статьи 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и пяти преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», бывший советник главы Челябинска, бизнесмен Петр Конарев арестован десятого сентября.

Напомним, официально советником главы города Петр Конарев был до весны прошлого года – в мае 2021-го контракт с ним расторгли. Во времена, когда администрацию Челябинска возглавлял Сергей Давыдов, Конарев являлся его заместителем по экономическому развитию и транспорту.