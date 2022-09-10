Бывший советник главы Челябинска Петр Конарев арестован в День города

Бывший советник главы Челябинска, бизнесмен Петр Конарев арестован сегодня, десятого сентября, когда город отмечает свой 286-й день рождения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в силовых структурах, суд первой инстанции избрал Конареву меру пресечения в виде заключения под стражу до 27-го октября.

Официально советником главы города Петр Конарев был до весны прошлого года – в мае 2021-го контракт с ним расторгли.

Во времена, когда администрацию Челябинска возглавлял Сергей Давыдов, Конарев являлся его заместителем по экономическому развитию и транспорту.

Петра Конарева подозревают в получении взяток на сумму в несколько миллионов рублей. Силовые структуры пока не дают официальных комментариев по поводу причин его задержания и статьи УК РФ, которую ему вменяют. По неофициальным данным, Конарев проходит по делу вместе с задержанными ранее руководящими сотрудниками (теперь уже с приставкой «экс») муниципального учреждения «Городская среда», курирующего в том числе ларьки и стоянки.