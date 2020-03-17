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Челябинцы встали на защиту депутата, которую обвиняют в мошенничестве с жильем

Происшествия
Сегодня, 11:30
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске прошел пикет в защиту депутата Калининского райсовета Алеси Субботиной. Она обвиняется по части четвертой статью 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество». Но общественники посчитали, что она не виновна.

Пикет в защиту депутата Калининского райсовета Алеси Субботиной состоялся вечером, 16 марта. 

Среди собравшихся оказались депутат Николай Ольховский, эко-активист Василий Московец. Поддержать Алесю Субботину пришли ее друзья, ее соратники, и единомышленники, активисты КПРФ и "Другой России", активисты округа №22, простые жители района.

"Экологическая деятельность Алеси с самого начала стала костью в горле у коррумпированных чиновников и зажравшихся буржуев! Так ещё во время предвыборной кампании 2014 года ее автомобиль в ночь на 13 сентября около 4 часов утра подожгли прямо на территории избирательного округа. Около 23 часов Алесе прямо на машину плеснули ведро бензина, а после этого кинули в салон коробку спичек. Машина загорелась. Но тот мерзкий теракт не остановил товарища Субботину и героическая молодая русская женщина продолжила свою праведную борьбу за чистоту города", - говорится в сообщении.

Напомним, Алеся Субботина была задержана 10 марта. Народная избранница обвиняется в том, что в период 2011-2015 годов Субботина, являясь риелтором, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, незаконно приобрела права собственности на два объекта недвижимости (квартира и доля в квартире), причинив потерпевшим ущерб в сумме более 2,5 миллионов рублей. Она обвиняется по части четвертой статью 159 уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».

Как сообщила консультант Калининского районного суда Анна Брюхова, Субботина пробудет под стражей до 10 мая. Если вина депутата будет доказана, то она может сесть на срок до 10 лет.

 Алеся Субботина известна тем, что шла на выборы в Совет депутатов самовыдвиженцем. В своем округе она победила у члена партии " Единая Россия ", основателя компании «Артель-С» Николая Янова.

"В 2015 году Алеся следила за легитимностью выборов в Златоусте, а также организовала экологическую вахту, защищая право на благоприятную окружающую среду. Алеся Субботина провела больше 365 пикетов против строительства ГОКа, участвовала в экологической Вахте: "Не молчи", помогла сотням людей! В феврале этого года она встречалась с жителями микрорайона Академ Riverside по поводу строительства дороги возле домов и резко осудила планы властей построить детский хирургический комплекс на территории уникального с экологической точки зрения городского бора. Последней ее инициативой была идея создать интерактивный "Зелёный Каркас" - живую онлайн-карту деревьев бора, который даже в военные годы был под защитой Государства, и был сохранен, и приумножен - в самые голодные, холодные и трудные годы жизни Танкограда! А сейчас, его хотят уничтожить, оставить челябинцев без чистого воздуха!", - говорится в сообщении сторонников Алеси Субботиной.

В пресс-службе УМВД России по городу Челябинске не смогли предоставить комментарий, охранили ли общественный порядок на пикете полицейские.

Добавим, что адвокат Субботиной Константин Акулич сообщил, что подал апелляционную жалобу на решение суда о заключении его клиентки под стражу. Проведение пикета он назвал хорошим делом.

Фото: группа "Советский народ"

Автор: 
Инна Шемаева
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