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Депутата из Челябинска, обвиняемую в мошенничестве, отправили в СИЗО

Происшествия
Сегодня, 16:24
Автор: 
Инна Шемаева

Депутата Калининского района Челябинска Алесю Субботину, обвиняемую в мошенничестве с жильем, по ходатайству следователя отправили в СИЗО. Там она пробудет до 10 мая 2020 года.

 Сегодня, 11 марта, Калининский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу депутата Калининского районного совета Алесю Субботину. Она обвиняется по части четвертой статью 159 уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».

Как сообщил консультант Калининского районного суда Анна Брюхова, ходатайство удовлетворено. Субботина пробудет под стражей до 10 мая.

Если вина депутата будет доказана, то она может сесть на срок до 10 лет.

Напомним, Алеся Субботина была задержана 10 марта. Народная избранница обвиняется в том, что в период 2011-2015 годов Субботина, являясь риелтором, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, незаконно приобрела права собственности на два объекта недвижимости (квартира и доля в квартире), причинив потерпевшим ущерб в сумме более 2,5 миллионов рублей.

 Алеся Субботина известна тем, что шла на выборы в Совет депутатов самовыдвиженцем. Она обещала улучшить экологическую обстановку в городе.

Автор: 
Инна Шемаева
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