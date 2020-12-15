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Челябинец обокрал бывшего работодателя

Полицейские Челябинска задержали мужчину, который обокрал своего бывшего работодателя. Деньги директор фирмы хранил не в сейфе, а в небольшом металлическом ящике, который уволенный сотрудник просто забрал с собой. Сумма ущерба составила 620 тысяч рублей.

В полицию обратился хозяйка фирмы, чей офис расположен в доме по улице Курчатова, которая заявила о пропаже металлического ящик с деньгами в сумме свыше 620 000 рублей.

Оперативниками по «горячим» следам был задержан местный 36-летний житель. Он оказался бывшим сотрудником фирмы в которой пропали деньги. Учитывая, что он знал, где находится ящик с деньгами, то он без труда прошел в офис и вынес его.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, полицейскими установлено, что похищенными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.