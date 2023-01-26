Челябинец убил домработницу по указке «древних духов»

Прокуратура Калининского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который убил домработницу. Он слышал голоса «древних духов», которые сказали ему пойти на убийство.

Установлено, что 27-летний мужчина в феврале 2019 года пришел в квартиру по улице Молодогвардейцев, где проживала 55-летняя потерпевшая, работавшая домработницей. Он ударил ее ножом в грудь. Женщина скончалась.

«Согласно показаниям, он слышал голоса «древних духов», которые указали ему на необходимость совершения убийства. Указанные голоса звучали в его голове постоянно, причиняя ему боль, в связи с чем он не мог контролировать свое поведение», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

На следующий день после убийства мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение в связи с неадекватным поведением. Проведенной судебно-психиатрической экспертизой констатировано наличие у мужчины психического заболевания – он признан невменяемым.

Уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.