26.01.2023
Челябинец убил домработницу по указке «древних духов»
26.01.2023
В Нязепетровске 16 лет не могли достроить физкультурный комплекс, сейчас дело сдвинулось
26.01.2023
Возбуждено уголовное дело: жительница Челябинска готова объявить голодовку из-за отсутствия горячей воды
26.01.2023
В Челябинске стартовал конкурс «Литературный Stand Up»
26.01.2023
Суд подтвердил законность штрафов ФАС в отношении АО «Южуралмост»
26.01.2023
Бизнесмену-мошеннику, строившему биатлонный комплекс, не удалось смягчить приговор
Челябинец убил домработницу по указке «древних духов»
11.01.2023
В Башкирии будут судить южноуральца за убийство дальнобойщика
10.01.2023
Вынесен приговор миасцам, которые вывезли местного жителя в лес и зарубили топором
09.01.2023
Нанес 56 ножевых ранений: убийца таксиста из Юрюзани не смог смягчить приговор
08.01.2023
В Челябинске женщина убила свою 10-летнюю дочь и покончила с собой
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023