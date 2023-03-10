Челябинка сбывала героин и склонила к употреблению «дури» свою мать

Полицейские Челябинска задержали местную жительницу, которая не только сбывала героин, но и подсадила на «дурь» свою маму.

В лесном массиве по проспекту Победы стражи порядка задержали неработающую, ранее не судимую 29-летнюю девушку, которая делала «закладки» с героином. Общая масса изъятого составила более 2,7 грамма.

«В дальнейшем в ходе проведения мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков челябинского УМВД изъяли по месту жительства подозреваемой еще 300 граммов порошкообразного вещества, направленного на исследование, весы и упаковочный материал», - рассказали в УМВД России по городу Челябинску.

Кроме того, оперативники установили, что задержанная, действуя путем уговоров и убеждений, склонила к употреблению наркотических средств свою мать.

Возбуждено уголовное дело. Нароксбытчица в порядке статьи 91 УПК РФ водворена в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.