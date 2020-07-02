Челябинка стала жертвой таксиста и приложения «Мобильный банк»

Челябинские полицейские задержали таксиста, который продал найденный в салоне автомашины сотовый телефон, который оставила клиентка. На нем было установлено приложение «Мобильный банк», которым водитель воспользовался и снял со счета деньги.

В полицию Калининского района Челябинска обратилась местная жительница, которая сообщила, что оставила в такси сотовый телефон. Его обнаружил водитель и воспользовался тем, что на мобильнике было установлено приложение «Мобильный банк».

«Мужчина, нашел в салоне автомашины сотовый телефон и, используя мобильное приложение, похитил с банковской карты женщины денежные средства, после чего сбыл его. Вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Таксисту грозит до шести лет лишения свободы.

«Полицейские призывают граждан проявлять бдительность по сохранности личного имущества. В случаи утери сотового телефона с установленным на нем банковским мобильным приложением, необходимо незамедлительно обратиться в кредитное учреждение с заявлением об отключении услуги «Мобильный банк» и блокировки банковского счета», - сказал заместитель начальника управления УМВД России по городу Челябинску Дмитрий Золотухин.

В случае совершения в отношении вас преступления для оперативного расследования преступления необходимо сразу сообщить о случившемся в полицию по телефонам: 266-14-14, 265-02-00 или 02.

Заявления принимаются круглосуточно.