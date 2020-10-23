Челябинка взяла кредит на два миллиона рублей и перевела деньги аферистам

Жительница Челябинска под воздействием угроз мошенников взяла на себя кредит в размере двух миллионов рублей и, совершив 120 денежных переводов, отправила все деньги аферистам.

Обратившись в полицию Советского района Челябинска, 42-летняя местная жительница сообщила, что стала жертвой мошенников. Горожанка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, клиентом которого она является.

«Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются получить доступ к ее счетам и для предотвращения хищения денежных средств необходимо перевести имеющиеся накопления на безопасный счет. После чего потерпевшая продиктовала звонившему коды, присланные в СМС-сообщениях. Впоследствии с ее счета были списаны денежные средства в сумме около 35 тысяч рублей», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Спустя некоторое время женщине вновь поступил телефонный звонок от того же лжесотрудника банка. Мошенник сообщил, что на ее имя оформлен кредит на сумму два миллиона рублей. Челябинка сказала, что никакой кредит не оформляла. Тогда злоумышленник рекомендовал отменить данную операцию.

«Он сказал, что для этого необходимо в тоновом режиме продиктовать код отмены операции, присланный в СМС-сообщении, после чего произвести поступившие денежные средства на безопасные счета. Поддавшись на уловки мошенника, потерпевшая неукоснительно следовала всем его указаниям и совершила более 120 денежных операций, переведя злоумышленникам два миллиона рублей», - добавила Марина Талипова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Жертвами аферистов стали и две жительницы Магнитогорска - 33-х и сорока лет. Горожанки знали о мошенниках, но поверили убедительности в голосах неизвестных.

В первом случае мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка и рассказали о несанкционированном оформлении кредита.

Для того чтобы предотвратить списание денежных средств, они посоветовали установить специальную программу на сотовый телефон. После того, как программа была установлена, мошенники под предлогом улучшения функционирования громкой связи на телефоне, попросили потерпевшую перевернуть его на столе экраном вниз.

При помощи программы удаленного доступа они уже начали осуществление списания денежных средств. Через несколько минут потерпевшая решила посмотреть, что происходит и, перевернув телефон, обнаружила списание более 270 тысяч рублей. Прекратив разговор, женщина перезвонила в банк и заблокировала счет.

«Вторая потерпевшая лишилась почти 35 тысяч рублей, решив продать детскую коляску через интернет. После появления объявления ей в одном из мессенджеров написал мнимый покупатель и предложил осуществить перевод денежных средств. Он говорил о том, что это безопасная сделка и необходимо просто перейти по ссылке и ввести реквизиты банковской карты. После всех операций потерпевшая обнаружила списание денежных средств и обратилась в полицию», - сообщила официальный представитель УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

С целью максимального охвата населения участковые уполномоченные полиции осуществляют поквартирные и подворовые обходы мест проживания граждан, торговые объекты, в ходе которых доводят до населения информацию об основных видах мошенничества и мерах по противодействию мошенникам.

Так, в Златоусте стражи правопорядка раздают памятки, содержащие алгоритм действий, способный уберечь людей от обмана и напоминающий, как нужно действовать в случае совершения противоправных деяний. Памятки разработаны специалистами ГУ МВД России по Челябинской области с учетом оперативной обстановки.

«С начала профилактической акции «Ваш участковый» наши сотрудники распространили более четырех тысяч памяток, до конца мероприятия планируется раздать около десяти тысяч информационных листов. О прочитанном рассказывайте своим родственникам, друзьям, коллегам. Будьте в современном информационном тонусе, идите в ногу со временем, тогда вам не страшны никакие мошенники», - сказала официальный представитель ОМВД по городу Златоусту Ольга Аристова.

Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому. Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству.

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно - по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.

Также хотелось бы обратить внимание на то, что зачастую южноуральцы, держа у себя в руках денежные средства, полученные за счет кредитования или снятые со своих банковских счетов, самостоятельно совершают по несколько десятков денежных переводов на якобы безопасные счета, а в большинстве случаев - абонентские номера телефонов, указанные злоумышленниками.

Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомцев.